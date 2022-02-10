Ереван, , 11:37 — REGNUM В настоящее время в повестке дня Армении нет вопроса о присоединении страны к Союзному государству России и Белоруссии. Об этом 10 февраля заявил на брифинге секретарь армянского Совета безопасности Армен Григорян.

Армен Григорян Иван Шилов © ИА REGNUM

«В повестке Армении нет такого вопроса. И если такого вопроса нет, то я считаю, что Армения является демократической и суверенной страной и должна оставаться такой же», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также Григорян отметил, комментируя заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко, что он надеется на то, что в дальнейшем Минск не будет делать такие оценки и шаги, которые не способствуют тесным отношениям между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Армения должна войти в Союзное государство.