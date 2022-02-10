Санкт-Петербург, 10 февраля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге пройдёт при полных трибунах, несмотря на ухудшение эпидемической обстановки в городе. Об этом 10 февраля сообщил генеральный директор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов в России Алексей Сорокин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Стадион «Газпром-арена»

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов пройдёт в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года.

«До сих пор планируется стопроцентная заполняемость. По крайней мере, это наши ориентиры. Всю свою работу строим на максимальной загрузке стадиона», — заявил Сорокин.

Организаторы финала Лиги Чемпионов планируют добиться полной заполняемости. Отметим, что стадион «Газпром Арена» вмещает в себя 60 тыс. зрительских мест.

В Петербурге ожидают наплыва как российских, так и иностранных болельщиков. Как ранее уже было заявлено, для них организуют специальные фан-зоны у спортивного комплекса «Юбилейный» и в парке 300-летия Санкт-Петербурга.