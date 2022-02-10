Ташкент, , 11:36 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по реализации проекта «Трансформация электроэнергетического сектора и устойчивая передача электроэнергии». Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении пресс-службы министерства энергетики Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

Отмечается, что вышеуказанный проект реализуется с участием Всемирного банка.

«Документ принят в целях развития системы магистральных электрических сетей, повышения ее надежности и безопасности, предотвращения аварий, а также устойчивого обеспечения электрической энергией отраслей экономики и населения», — говорится в сообщении.

Постановлением утверждены основные технико-экономические показатели таких инвестиционных проектов, как «Внедрение программно-аппаратного комплекса диспетчерского управления и сбора данных (SCADA)», «Модернизация и реконструкция подстанций магистральных электрических сетей с участием Всемирного банка (Фаза II)», а также, перечень кредитов международных финансовых институтов, привлеченных для финансирования инвестиционных проектов АО «Национальные электрические сети Узбекистана» и по которым ожидается экономия средств.

В пресс-службе отметили, что распределительные устройства напряжением 110−500 кВ, находящихся в распоряжении предприятий АО «Тепловые электрические станции» и АО «Узбекгидроэнерго» будут переданы в ведение НЭСУ по балансовой (остаточной) стоимости вместе со штатными единицами.

«При этом имущественные права хозяйственных обществ, передаваемые одной организации другой не являются объектом налогообложения по всем видам налогообложения», — говорится в сообщении.