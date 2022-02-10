Саратов, 10 февраля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В социальных сетях появились данные о ДТП в Саратове на пересечении улиц Московская и Рахова, автобус сбил 15-летнего подростка. Информацию проверяют следователи, говорится на сайте следственного управления СКР по Саратовской области.

ДТП

Инцидент произошел 10 февраля. В результате полученных повреждений ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. Причины аварии устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Балаково Саратовской области водитель автобуса зажал дверями девочку, не оплатившей проезд, и провез ее еще одну остановку. Водителя отстранили от работы, а в дальнейшем его уволят.

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