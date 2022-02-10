Усть-Каменогорск, Казахстан, , 11:36 — REGNUM В городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанская области Казахстана из-за ядовитого смога отменили в детсадах прогулки, а в школах — занятия физкультурой на улице. Об этом 10 февраля сообщает телеканал «Астана».

Смог в городе Gornovosti.ru

По данным журналистов, в городе безветренная погода стоит 26 дней. Из-за этого над городом сформировался купол смеси газов. Город окутал туман, жителям рекомендуют не открывать форточки и не выходить на улицу без надобности.

«Почти месяц в Усть-Каменогорске полный штиль. Экологи говорят, что это своеобразный рекорд по безветрию. За весь 2021 год таких дней было всего 42», — говорится в репортаже телеканала.

Сообщается, что жители города жалуются на проблемы со здоровьем. Они собирают подписи под петицией, посвященной экологической ситуации. Концентрация в воздухе диоксида азота превышает норму в пять раз, а сероводорода — в 11 раз.

Экоактивисты заявили журналистам, что ситуацию в городе можно улучшить при переводе предприятий с угля на газ, но Восточно-Казахстанская область не включена в план по газификации республики.