Москва, 10 февраля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов МИД с Днём дипломатического работника, сообщает 10 февраля сайт правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Он отметил, что внешнеполитическая служба ведёт активную работу по отстаиванию интересов России и вносит вклад в создание благоприятных условий для экономики и повышения благосостояния граждан. В числе приоритетов МИД Мишустин назвал интеграцию в форматах ЕАЭС и Большого евразийского партнёрства.

«На направлении экономической дипломатии важное значение имеет содействие расширению географии торгово-инвестиционных связей, стимулирование иностранных капиталовложений в российскую экономику и укрепление позиций отечественных компаний на мировых рынках, — заявил глава правительства. — По-прежнему востребовано упрочение многогранных связей с Русским миром, продвижение русского языка и российской культуры, активизация гуманитарных обменов».

Премьер-министр пожелал дипломатическим работникам крепкого здоровья, благополучия, новых свершений в труде на благо России.