Орел, 10 февраля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Крупные строительные компании в России не заинтересованы в создании внутреннего национально ориентированного рынка труда. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля высказал депутат Орловского областного совета народных депутатов, кандидат политических наук Евгений Косогов («Справедливая Россия — За правду»), комментируя заявление главы Национального объединения строителей Антона Глушкова о «дефиците» иностранной рабочей силы в отрасли.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Евгений Косогов подчеркнул, что для современной России неконтролируемая миграция в последние годы стала настоящей национальной катастрофой, отметив, что продиктована она в немалой степени «беспрецедентным строительным лобби завоза миллионов мигрантов в Россию».

"Многие крупнейшие строительные организации России, к сожалению, не заинтересованы в создании национально ориентированного рынка труда внутри страны, так как ни один из крупнейших строительных гигантов не инвестировал серьезную сумму денежных средств ни в одно средне-специальное учебное заведение РФ для обучения и переобучения строительным специальностям, а также не заключил договор о сотрудничестве, что после обучения в ссузе студент будет трудоустроен в конкретной строительной организации. А также ни один из строительных олигархов в РФ не инвестировал свои капиталы в вузы РФ для разработки новых технологий в строительной сфере для повышения производительности труда и качества выполненных работ», — уверен Евгений Косогов.

Собеседник агентства приводит данные Росстата на конец 2021 года — согласно им, численность безработных в России составила 3,2 млн человек.

«Однако если в реальном выражении посчитать точное количество безработных граждан РФ, а также количество граждан, которые получают нищенскую заработную плату и находятся за чертой бедности, согласно официальным данным Росстата на конец 2021 года, то по факту их количество значительно превысит 20 млн человек. И если сложить количество безработных и находящихся за чертой бедности граждан РФ, то мы получаем цифру, которая превышает более чем в 10 раз запрос строительного сектора РФ. А если еще посчитать количество трудоспособного мужского населения нашей страны, которое в виду отсутствия вакансий с достойной оплатой труда вынуждены работать в магазинах продавцами, охранниками и так далее, то это ещё несколько миллионов человек, которые могли бы быть трудоустроены в строительном секторе экономики РФ», — считает депутат.

«Из всего выше сказанного напрашивается вывод, что завоз трудовых мигрантов, то есть дешевой рабочей силы, не обладающей профильным строительным образованием и без знания языка, продиктован подрывной политикой строительных олигархов, антигосударственная деятельность которых, согласно статистике МВД России за 2021 год, уже привела к 36,4 тыс. преступлений, совершенных иностранными гражданами или лицами без гражданства», — считает Косогов.

«Что касается строительного лобби по завозу миллионов мигрантов в РФ, то это продиктовано лишь жадностью собственников строительных гигантов в РФ, так как мигрантам они платят значительно ниже, чем платили бы официально трудоустроенным гражданам РФ с профильным образованием и опытом работы, а также были бы вынуждены платить значительно больше налогов в бюджеты всех уровней РФ», — добавил депутат.

Собеседник агентства отмечает, что необходимо твёрдое решение на уровне президента РФ о поэтапном отказе от трудовых мигрантов и о создании на базе российских ссузов теоретических и практических курсов по подготовке по строительным специальностям всех желающих граждан РФ в любом трудоспособном возрасте.

«В процессе переподготовки все обучающиеся будут проходить производственную практику на строительных объектах, а также студенты, которые прошли обучение и переподготовку, будут трудоустроены в данные строительные организации», — предлагает собеседник агентства.

Также депутат считает необходимым создание дополнительных бюджетных мест и открытие новых строительных специальностей в ссузах с трудоустройством выпускников в конкретные строительные организации, заключение договоров о сотрудничестве между профильными строительными вузами РФ, строительными организациями и Министерством науки и высшего образования по разработке технологий для повышения производительности труда в строительном секторе РФ.

«Резюмируя все вышесказанное, можно с уверенностью утверждать, что на сегодняшний день в современной РФ строительный сектор экономики стал «подрывным элементом» внутри страны. Однако принцип государственной политики в РФ, озвученный еще в начала 1990-х, что рынок все сам отрегулирует, привел к рабовладению в строительном секторе экономики в начале XXI в. в современной России и семимильными шагами превращает нашу страну в государство мигрантов. Именно поэтому, по нашему мнению, именно президент РФ В. В. Путин должен в самый короткий срок принять государственное решение о запрете ввоза в Россию трудовых мигрантов и создании условий по гармонизации распределения внутри страны специалистов в строительной сфере», — подчеркнул Косогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национального объединения строителей заявил журналистам о нехватке от 1,5 до 2 млн человек иностранной рабочей силы в строительной отрасли для сохранения прежних объемов строительства. Заявление прозвучало на фоне многочисленных скандалов с мигрантами в разных регионах России.