10 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, обвинившего Россию в грубом нарушении Минских соглашений по Донбассу и призвавшего наказать РФ санкциями.

Мирослава Романенко, , 13:02 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в грубом нарушении Минских соглашений по Донбассу и призвал наказать её санкциями. Об этом дипломат заявил 9 февраля в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом.

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Заявление украинского дипломата обсудили в телеграм-каналах Klymenko Time, «Наглый» и «Запрещенная Украина». Многие критически отнеслись к заявлению украинского дипломата.

«Какой пункт минских договоренностей нарушается?» — недоумевает Александр.

«Вольная трактовка. Который раз убеждаюсь, что «существует» украинский вариант Минских соглашений. Где можно прочитать этот вариант?» — иронизирует Rodion.

«А на Украину надо налагать санкции за невыполнение Минских соглашений?» — задался вопросом Дмитрий Л.

«Кто дружит с логикой, понимает, что такой ход от РФ, как выдача паспортов, — это уход от Минских соглашений, так как Минские соглашения в конечном итоге подразумевают возвращение земель и людей обратно в состав Украины, а выдача паспортов, естественно, противоречит этому всему», — считает Loran S.

«1. В Минских соглашениях про паспорта ни слова. 2. Возвращение территории там прописано. Про возвращение людей — нет…» — возразил ему (Loran S.) Дмитрий Л.

«Паспорта насильно не заставляли брать. Это решение именно человека — брать или нет. Он вполне мог отказаться. Есть такое понятие «двойное гражданство», которое логике никак не противоречит. К тому же в Минских соглашениях был запрет на выдачу паспортов? Когда Венгрия выдавала свои паспорта украинцам, что-то не видел подобных возражений», — ответил также ему (Loran S.) Rodion.

Российский паспорт Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Но также кто дружит с логикой, должен понимать, что, например, пенсионерам надо платить пенсию, людям разные пособия. То, что Украина не делает уже 8 лет. Понятно, люди будут хотеть брать гражданство РФ. Потому, что Украина только и показывает, что ей люди, проживающие на Донбассе, не нужны. И за 8 лет войны выросло целое поколение, которое считает Украину чужой для себя страной», — добавил Тимур, отвечая на комментарий участника обсуждения под псевдонимом Loran S.

«А что с Венгрией, тоже санкции за выдачу паспортов?» — поинтересовался, в свою очередь, Alonso.

«А что делать с картой поляка?» — недоумевает Владимир.

«Товарооборот Украины с РФ вырос на 22,8% по сравнению с 2020 годом. Это 12,3 млрд долларов. Украинская сторона, конечно, очень тупая, но не настолько, чтобы вводить санкции против кормильца. Хотя…» — отреагировал Anzor.

«Санкции против Украины пора вводить за невыполнение Минских!!!» — отметила Инна П.

«А ничего, что именно Украина саботирует Минские?..» — задался вопросом Alекс A.

«А какие санкции ввела Европа против Украины за неисполнение Минских соглашений? Россия не должна выполнять Минские соглашения, т. к. она не сторона конфликта и в этих соглашениях ничего не сказано о том, что Россия что-то должна. Читайте лучше», — призвала Ирина.

«Ну что непонятно? Признать: «Минск» для них — потеря власти…» — отметил Виталий М.

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«Вот хотелось бы предугадать, а где такие, как он и ему подобные, будут жить, когда украинское общество начнёт выздоравливать!?» — задумался Alex 1, подразумевая главу украинкой дипломатии.

«Это оторванные от жизни люди», — отреагировал Denis M., подразумевая официальный Киев.

«Хочется уже увидеть серьёзные санкции от России в отношении Украины: «безгаз», «безсвет», без ГСМ и желательно с поддержкой Белоруссии‼» — подытожила Марина К.

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