Тутаев, Ярославская область, 10 февраля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Депутаты муниципального совета Тутаевского района Ярославской области переизбрали на новый срок полномочий главу района Дмитрия Юнусова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в районной администрации.

Администрация ТМР Дмитрий Юнусов

Юнусов был избран на этот пост в 2017 году сроком на пять лет, до этого исполнял обязанности главы района, работал заместителем главы. Его деятельность была заметна на протяжении всего срока полномочий. Район часто выделялся позитивными новостями по исполнению федеральных программ и проектов благоустройства, Юнусов активно взаимодействует с жителями в социальных сетях, не был замечен в коррупционных скандалах. Кандидатуру Юнусова поддержал врио губернатора Михаил Евраев.

«Ситуация в Тутаевском районе совершенно иная, чем 5 лет назад. Это результат большой эффективной работы. Администрация Дмитрия Рафаэлевича одна из самых молодых и перспективных в регионе. Сегодня дорогостоящие проекты уже не кажутся нереальными, это уже другой уровень. Здесь уже не боятся брать повышенную ответственность. Поэтому всегда приятно помогать Тутаевскому району! — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

В конкурсе на должность главы района приняли участие действующий глава Дмитрий Юнусов и его первый заместитель Светлана Федорова. Голосование было открытым. За Юнусова проголосовали 12 депутатов, против — ни одного.

На заседании присутствовали заместитель председателя правительства области Максим Авдеев, председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий, депутаты областной думы Ольга Хитрова, Алексей Калганов, Юрий Павлов, председатель Общественной палаты Тутаевского района Анатолий Упадышев, представители общественных организаций, жители района.