Ростов-на-Дону, , 11:33 — REGNUM YouTube запретил телеканалу «Дон 24» онлайн-трансляцию из Ростовского областного суда по геноциду. Об этом сообщил председатель Ростовского регионального отделения Союза журналистов России, генеральный директор холдинга «Дон-медиа» Анатолий Максак.

Логотип YouTube Rego Korosi

Трансляция запрещена за нарушение публикации видео от 2018 года с формулировкой за «нарушение правил сообщества, а именно оскорбления и запугивания». При этом происхождение видео остаётся загадкой также, как и его публикация на канале.

«Не хочется думать, что решение заблокировать телеканал «Дон 24» хозяева YouTube принимали, связывая его с трансляцией судебного заседания по признанию геноцида советского народа нацистами, иначе это можно будет расценить как поддержку и одобрение действий нацистов по уничтожению советского народа в годы Великой Отечественной войны», — прокомментировал Максак.

ИА REGNUM напоминает, что онлайн-трансляция судебного процесса доступна на сайте правительства Ростовской области, телеканала «Дон 24», портале rutube.ru.

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