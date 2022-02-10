Пекин, , 11:28 — REGNUM Первую положительную допинг-пробу обнаружили на зимних Олимпийских играх, которые проходят в Пекине. Об этом 10 февраля сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

Допинг

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

Отмечается, что положительным оказался допинг-тест иранского горнолыжника Хуссейна Савех-Шемшаки. В его пробе нашли метаболиты дегидрометил-тестостерона.

36-летний спортсмен был знаменосцем сборной Ирана на церемонии открытия Игр. Сейчас он временно отстранён от участия в соревнованиях.

Ранее Савех-Шемшаки принимал участие в Олимпийских играх в Ванкувере (2010) и Сочи (2014).