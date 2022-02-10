Владивосток, , 11:28 — REGNUM Рыбоперерабатывающий завод, зарегистрированный во Владивостоке, избежал банкротного вердикта. Дело в отношении него, начатое налоговым органом, арбитраж Приморского края прекратил. Определение может быть обжаловано в десятидневный срок со дня вынесения, передаёт ИА REGNUM.

Рыба

В результативной части определения судья Иозеф указывает — «производство по делу о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью Рыбоперерабатывающий завод Сахалин» прекратить». Прочие детали пока не сообщались.

Напомним, спор слушался с сентября 2021 года, основанием послужил долг в размере более 753 тыс. рублей. Истцом выступала межрайонная инспекция ФНС №13.

В ходе слушаний налоговый орган уточнял свои требования. Заседания несколько раз откладывались.