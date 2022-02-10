Гватемала, , 11:42 — REGNUM Заместитель госсекретаря США Хайде Фултон обсудила 9 февраля с министром иностранных дел Гватемалы Марио Букаро вопросы организованной преступности. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Флаг Гватемалы Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Чиновники обсудили варианты решения проблем организованной преступности, оборота наркотиков, оружия и отмывания денег, в частности в пограничных зонах. Фултон посетила несколько гватемальских объектов, противостоящих распространению наркотиков, а также кинологическую школу полиции.

Штаты будут проводить для гватемальских коллег обучение, а также будут принимать участия в специальных операциях.

Читайте ранее в этом сюжете: Гватемала и США решают миграционные проблемы