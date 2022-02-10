Гватемала, 10 февраля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Заместитель госсекретаря США Хайде Фултон обсудила 9 февраля с министром иностранных дел Гватемалы Марио Букаро вопросы организованной преступности. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Гватемалы

Чиновники обсудили варианты решения проблем организованной преступности, оборота наркотиков, оружия и отмывания денег, в частности в пограничных зонах. Фултон посетила несколько гватемальских объектов, противостоящих распространению наркотиков, а также кинологическую школу полиции.

Штаты будут проводить для гватемальских коллег обучение, а также будут принимать участия в специальных операциях.