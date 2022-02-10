Мадрид, 10 февраля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Король Испании Филипп VI провел видеоконференцию с президентом Боснии и Герцеговины Желько Комшичем. Об этом сообщает агентство EFE.

Ruben Ortega Филипп VI

Испанский монарх провел видеоконференцию с Комшичем вместо встречи, которая должна была состояться 9 февраля во дворце Сарсуэла.

Накануне стало известно, что Филипп VI сдал положительный тест на коронавирус. Болезнь монарха протекает в лёгкой форме.