Москва, , 11:26 — REGNUM Новую версию законопроекта об индексации пенсии работающим пенсионерам подготовила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).

Оксана Дмитриева Assembly.spb.ru

«Текущее положение несправедливо по отношению к пожилым людям, вынужденным по тем или иным причинам работать, выйдя на пенсию. В связи с анализом федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда, я снова проработала этот законопроект и вношу его на заключение правительства», — сообщила Дмитриева в телеграм-канале.

По данным Пенсионного фонда России (ПФР) число работающих пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости, составляет на 1 октября 2021 года 7,25 млн человек. Отмена индексации пенсий работающих пенсионеров состоялась с 1 января 2016 года. Таким образом, эта часть пенсионеров получает неполный размер пенсии шесть полных лет, отметила парламентарий.

«Мои расчёты показали, что на сегодняшний день каждому работающему пенсионеру ежемесячно недоплачивают 6189 рублей. Поэтому, нужно срочно исправлять ошибки и несправедливость в отношении этих людей», — подчеркнула она.

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На 1 октября 2021 года средняя страховая пенсия по старости работающих пенсионеров составила 14 453, 94 рубля в месяц, в то время как ежемесячная страховая пенсия неработающих пенсионеров была равна 17 551 рублю.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, во фракции СРЗП в Госдуме продолжают сбор подписей для обращения в Конституционный суд по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам.

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