10 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Почему не подписан документ о свободной торговле между Азербайджаном и Турцией?

Надир Керимов, , 13:03 — REGNUM Парламент Турции ратифицировал Шушинскую декларацию о военном сотрудничестве с Азербайджаном. Ранее милли меджлис (парламент Азербайджана) утвердил Шушинскую декларацию о союзнических отношениях с Турцией. Внесенная ранее на обсуждение в комиссии по иностранным делам за подписью спикера парламента Мустафы Шентопа Шушинская декларация была высоко оценена комиссией по внешним связям и передана для обсуждения в парламенте в качестве исторически важного документа.

Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Реакция пользователей азербайджанских социальных сетей была разная.

@Balaxanili: «А почему не подписан документ о свободной торговле между Азербайджаном и Турцией, как это подписано у Турции с Украиной? Очень интересный вопрос».

Elya Babayeva: «11 депутатов проголосовали против, интересно знать, кто они».

LTN: «Интересно, наверное, армяне».

Tony Montana: «Почему сразу армяне? Думаете, все турки нас любят? Как бы нет. Националисты, например, точно нет. А те 11 могли быть из партии кемалистов или той же национал-партии какой-нибудь».

Jamila Jarrakhova оставляет свой комментарий в телеграм-канале «Бакинский бульвар», в котором освещаются новости Карабаха, региона Южного Кавказа и важные события в мире:

@jjarama: «260 депутатов сказали «за» из почти 600…»

Vazeh Kerimov: «Maşallah».

@AzDem: «Вслед за милли меджлисом Азербайджана «Шушинскую декларацию» ратифицировало великое национальное собрание Турции, наконец-то».

@Grimmbloom: «iki devlet bir millet (прим. с тур. Два государства, один народ)».

Азербайджано — турецкие военные учения «Нерушимое братство — 2021» Mod.gov.az

Автор азербайджанского телеграм-канала «Большой брат» публикует пост:

Admin: «Шушинская декларация и хаос. Дата подписания — 15 июня 2021. Ратифицирована — 1 февраля 2022 года парламентом Азербайджана и 3 февраля 2022 года парламентом Турции. 7,5 (семь с половиной!) месяцев ее не ратифицировали. Вопросики. Почему так долго затянули с утверждением? Как это связано с околоукраинской активностью и газовой суетой? Кто так сильно давил? Или это был торг «подпишу или не подпишу»? И торг какой-то несерьёзный. Если парламент Турции — это относительно серьезная структура, то кто всерьёз воспринимает депутатов наших? Тем более, что за торг тогда детсадовский?».

Этот пост собрал много лайков и комментариев пользователей:

Düz Ələk: «Значит, мы тихо, но верно выбираем один из стульев».

@puppetsmaster: «Мне кажется, Путин тормозил. Но то, что Алиев в итоге признал Крым украинским, указало на вектор постепенного прекращения сотрудничества».

Shahin Mamedov: «Почему сразу негатив? По датам понятно, что турки ждали, пока наши ратифицируют. Это же логично».

@checkeast2020: «Наши подписали, как только сигнал был дан. Оставьте наших в стороне. Скорее всего Турция как страна НАТО выстраивала механизм работы декларации, с учетом того, что у них там пятый пункт, по сути, должен будет заработать, если и турки втянутся в войну».

Ильхам Алиев и Владимир Путин Kremlin.ru

Tony Montana: «Дело не в турках. Почему наши столько месяцев ждали — в этом вопрос».

Shahin Mamedov: «Жираф большой — ему видней!».

Мамедова @Dffgghhhhy: «Ну вот и всё. Все официально теперь: и Армения, и Россия задумаются, прежде чем лезть».

ШУША: «Значит, через 3,5 года миротворцы покинут нашу территорию!».