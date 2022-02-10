Улан-Удэ, 10 февраля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Бурятии по итогам 11 месяцев 2021 года зафиксирована естественная убыль населения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, число родившихся оказалось меньше числа умерших на 1224 человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Монумент Мать Бурятия

Таким образом, естественная убыль населения республики составила 1,3 человека в расчёте на 1000 населения. Добавим, что с 2006 года в регионе рождаемость превышала показатели смертности.

Прирост населения в прошлом году наблюдался лишь в четырёх районах, в том числе в отдалённом Окинском и пригородном Иволгинском.

«Наибольшая естественная убыль населения отмечена в Кабанском (-9,2 чел. на 1000 населения), Бичурском (-7,0 чел.) и Северо-Байкальском (-6,2 чел.) районах», — добавили в службе статистики.

В январе-ноябре 2021 года в Бурятии зарегистрировали свой брак 4802 пары, что на 17,8% больше, чем в предыдущем году, а 4110 его расторгли (+31,4%).

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