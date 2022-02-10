Брянск, , 11:44 — REGNUM В Брянской области за прошедшие сутки госпитализированы 72 новых ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля в региональном оперативном штабе. Завершили лечение от COVID-19 ещё 1019 жителей, скончались от осложнений семь человек.

Кислородная маска Дарья Драй © ИА REGNUM

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Лаборатории в общей сложности проверили 1 459 123 теста на коронавирус. С начала пандемии в Брянской области выявлено 118 999 носителей инфекции, в том числе 1 762 диагноза подтверждено за истекшие сутки. Справились с заражением 101 012 человека.

От осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончались 3 324 пациента.