Нальчик, , 11:22 — REGNUM В Кабардино-Балкарии попала в поле зрения сотрудников ФСБ местная жительница. Её подозревают в совершении денежных переводов членам террористических организаций, скрывающимся за границей, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Как установлено, общая сумма посланных средств составила свыше 350 тыс. рублей.

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«21-летняя уроженка КБР в целях финансирования членов международных террористических структур, скрывающихся от правоохранительных органов за пределами РФ, осуществила банковские переводы на сумму более 350 тыс. рублей», — цитирует «Интерфакс» представителя пресс-службы ФСБ.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане на днях возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма, организованном местным жителем, выехавшим в Сирию в 2016 году.

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