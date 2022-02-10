Киев, 10 февраля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Более десяти катеров американского производства Mark VI должны усилить военно-морские силы (ВМС) Украины в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба украинских ВМС в Facebook.

Navy.mil Патрульный катер Mark VI

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Предполагается, что новые катера будут «защищать национальные интересы» Украины в Азовском и Чёрном морях, в ближней морской операционной зоне. США могут поставить более десяти таких катеров в несколько этапов.

«Согласно концепции развития национальных ВМС, украинский флот должен в этом году пополниться первыми образцами боевых катеров американского производства Mark VI», — говорится в сообщении.

Основная задача таких катеров — патрулирование акватории, но вооружение, скорость и другие характеристики позволяют расширить их потенциал. Так, катера на скорости более 30 узлов могут доставить к судну-нарушителю вооружённую группу или спецназовцев в количестве 10−12 человек. Современное ракетное вооружение позволяет нанести значительные повреждения противнику большего класса, добавили в ВМС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украину из США прибыл десятый самолет с партией боеприпасов.

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