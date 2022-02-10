Москва, , 11:19 — REGNUM Около трети жителей России (30%) считают, что в стране людей, принимающих наркотики стало меньше. Столько же (30%) полагают, что больше. Затруднились ответить 40% граждан, приводит 10 февраля данные опроса ВЦИОМ.

Большинство опрошенных (74%) заявили, что их ближайшем окружении нет людей, которые употребляют наркотики. Допускают, что с ними рядом есть наркозависимые, но точно неизвестно 19% респондентов. У 7% среди есть употребляющие наркотики близкие люди и знакомые.

Меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в России считают недостаточными 40% опрошенных, достаточными — 15%. Ничего о мерах не знают борьбы с наркотиками и не могут оценить 41% граждан РФ.

Опрос по телефону проведен 21 ноября 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало ранее, в России удалось снизить уровень наркопреступности и число совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения, заявил президент России Владимир Путин.

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