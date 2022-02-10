Прага, , 11:19 — REGNUM Дело о выдаче Украине гражданина РФ Александра Франчетти, задержанного осенью 2021 года в Праге, 10 февраля рассмотрит городской суд чешкой столицы. Об этом сообщили в секретариате судебной инстанции.

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Уточняется, что из-за действующих в республике социальных ограничений в связи с коронавирусом судебное заседание состоится в формате видеоконференции, пишет ТАСС. В зале заседаний смогут находиться судья, сотрудники суда, представители прокуратуры и адвокаты Франчетти.

Сам подозреваемый будет участвовать в нем через видеокамеру, установленную в камере в пражской тюрьме Панкрац, где содержится Франчетти.

Не исключено, что для принятия решения потребуется несколько заседаний.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский гражданин Александр Франчетти, являющийся одним из участников событий «Крымской весны» в 2014 году, был задержан в аэропорту Праги в сентябре 2021 года. Основанием послужил ордер на арест, выданный Украиной.

В январе 2022 года пражская прокуратура передала дело Франчетти в суд для решения вопроса о том, будет российский гражданин депортирован на Украину по запросу Киева или нет. Если суд примет решение в пользу Киева, у Франчетти останется возможность подать апелляцию в чешский Верховный суд. Окончательное решение о депортации на Украину примет чешский министр юстиции.