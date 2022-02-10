Ташкент, 10 февраля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Узбекистане выявляются случаи использования непригодных к использованию газовых баллонов, снятых с транспортных средств. Об этом сообщает Кун. уз со ссылкой на заместителя начальника информационной службы МЧС Самандара Хикматуллаева.

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В этой связи, в ведомстве отмечают случаи из-за непригодных к использованию газовых баллонов отравления угарным газом, вспышках газовоздушной смеси и пожарах.

«В 2021 году было выявлено 74 случая отравления угарным газом, при которых отравились 67 человек и скончались 128, тогда как по состоянию на 9 февраля текущего года при 21 случае отравились 19 человек и скончались 36», — сообщил Хикматуллаев.

Также, по его словам, в 2021 году на территории республики произошло 10 667 пожаров, в результате которых 240 человек получили повреждения различной степени и 112 погибли.

«Из них 83 пожара возникли в результате нарушения правил безопасности при использовании газовых баллонов, из которых два произошло в автомобилях и 81 — в зданиях. Впоследствии погибли пять граждан и 22 получили повреждения различной степени», — отметил он.