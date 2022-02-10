В Косово призвали албанское нацменьшинство в Сербии к консолидации
Приштина, Сербия, 10 февраля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи-Садриу 9 февраля провела встречу с делегацией албанцев из сербского муниципалитета Буяновац. Делегацию возглавил Энвер Рамадани, глава муниципального совета Буяноваца. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
Темой обсуждения на встрече стали проблемы албанцев из Буяноваца и Прешевской долины в Сербии в целом.
В ходе встречи Османи сообщила о том, что администрация президента Косово и другие институты Косово привержены решению проблем албанцев из долины и подчеркнула, что поднимает эту тему на всех встречах с представителями международного сообщества.
9 февраля суды в Сербии запустили ряд судебных процессов в отношении албанцев из Прешевской долины. В ответ Османи-Садриу призвала албанцев к консолидации.