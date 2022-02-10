Красноярск, 10 февраля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Красноярске в одном из отделов полиции скончался задержанный. Об этом 10 февраля сообщают местные массмедиа.

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По имеющейся информации, тело мужчины нашли 9 февраля в туалете. По данным краевой полиции, красноярца 1982 года рождения доставили в отдел за кражу металла из гаража. Назначена служебная проверка.

Добавим, в СМИ распространяется информация о том, что задержанный покончил с собой.

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