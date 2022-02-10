Ульяновск, , 11:18 — REGNUM В Ульяновской области резко выросла нагрузка на первичное звено здравоохранения и «динамика заболеваемости вызывает тревогу». Об этом заявил на заседании оперштаба губернатор Алексей Русских, сообщает региональное министерство здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Оценивая эпидемическую обстановку, глава региона подчеркнул, что «ситуация сложная, многократно возросла нагрузка на первичное звено». В связи с этим Алексей Русских призвал жителей сделать прививку от COVID-19 и соблюдать все ограничительные меры.

«Динамика последних дней вызывает тревогу, наблюдается рост заболеваемости», — констатировал губернатор.

Количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом также связано с увеличением числа тестирований: в среднем проводится свыше 600 исследований в расчёте на 100 тыс. населения при рекомендуемом показателе в 300 тестов.

По данным властей, в настоящее время амбулаторно лечатся свыше 16 тыс. пациентов с коронавирусом, госпитализированы 1182 ковидных больных.

Министр здравоохранения Ульяновской области Александр Гашков заявляет, что большую помощь поликлиникам оказывает телемедицинский центр, где ежедневно работают 58 специалистов и принимают за смену свыше 3 тыс. обращений. Число каналов увеличено с 30 до 200.

«В лечебных учреждениях созданы дистанционные консультативные центры, в том числе для помощи детскому населению», — добавил министр.

Напомним, что из 1348 мест в ковидных госпиталях Ульяновской области свободно 13%. 7 февраля перепрофилировали 108 коек, и власти заявляют, что готовы при необходимости развернуть ещё 150.

Отметим, что в феврале для оказания оперативной помощи пожилым пациентам и больным ковидом усилена работа телемедицинского центра.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии сделано 1 793 115 лабораторных тестов на коронавирус. В том числе 9 февраля подтверждено 1318 случаев заражения, максимальное суточное число заразившихся выявлено 7 февраля — 1387.