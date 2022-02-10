Москва, 10 февраля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В настоящее время существует угроза попадания в Россию наркотиков из Афганистана. Об этом 10 февраля заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Такая угроза вполне реальна. Противодействие ей выражается в мерах ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), направленных на снижение напряжённости на таджикско-афганской границе, её дальнейшее обустройство», — сказал он.

Кроме этого, высокопоставленный российский дипломат указал, что также проводятся совместные маневры при задействовании Объединённой базы сил ОДКБ в Киргизии.

Помимо того, Стерник отметил, что в рамках этой борьбы были усилены ударные компоненты 201-й российской военной базы в Таджикистане и добавил, что Москва также помогает путем поставок специального имущества для силовых ведомств своих союзников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента России по делам Афганистана Замир Кабулов заявил, что власти Афганистана не обращались с просьбами отстранения посла республики в РФ от обязанностей.