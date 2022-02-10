Сеул, , 11:18 — REGNUM 10 февраля президенты Южной Кореи и Украины обменялись поздравительными письмами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По её словам, глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин высоко оценил прогресс, достигнутый в двусторонних отношениях в области политики, экономики, культуры, а также выразил надежду на расширение сотрудничества в будущем.

В своём письме президент Украины Владимир Зеленский отметил, что две страны построили взаимное доверие, а также выразил надежду на то, что странам удасться достичь значимых результатов, реализуя потенциал сотрудничества.