Сеул, 10 февраля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. 10 февраля президенты Южной Кореи и Украины обменялись поздравительными письмами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По её словам, глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин высоко оценил прогресс, достигнутый в двусторонних отношениях в области политики, экономики, культуры, а также выразил надежду на расширение сотрудничества в будущем.

В своём письме президент Украины Владимир Зеленский отметил, что две страны построили взаимное доверие, а также выразил надежду на то, что странам удасться достичь значимых результатов, реализуя потенциал сотрудничества.