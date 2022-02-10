Москва, 10 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Упрощённый порядок обращения маркированных лекарств будет действовать в России на постоянной основе, сообщает 10 февраля правительство РФ.

Александр Погожев, ИА REGNUM Лекарства

Уточняется, что соответствующее постановление подписано. Согласно упрощённому порядку, аптеки и дистрибьюторы не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приёмки препаратов, чтобы поставить эти лекарства на баланс и выпустить в продажу. Сведения подтверждаются автоматически с помощью системы маркировки, которая позволяет проверить код товара и данных участников.

Изменения позволят получателям медикаментов не зависеть от ошибок и задержек со стороны поставщиков. В целом новая система повышает скорость операций в этой сфере и снижает риски дефицита лекарств в аптеках.

Такой порядок был временно введён в ноябре 2020 года из-за высокого спроса на лекарства и эпидемиологической ситуации.