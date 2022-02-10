Вилючинск, Камчатский край, 10 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. На Камчатке, в пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) на мысе Казак вблизи Вилючинска, завершено строительство нового причала. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Торжественная церемония встречи атомного подводного крейсера (АПКР) «Александр Невский» в пункте постоянного базирования Вилючинск

пресс-служба Минобороны РФ «Новое гидротехническое сооружение обеспечит безопасное размещение подлодок, защитит от волнового воздействия, а также обеспечит корабли необходимыми энергосредами и инженерными сетями».

Проинспектировать ход строительства объектов пирсовой зоны, возводимых специалистами военно-строительного комплекса на юго-западе Авачинской губы, прибыл заместитель министра обороны Тимур Иванов, совершающий рабочую поездку в войска Восточного военного округа (ВВО).

Отмечается, что на объекте в настоящее время продолжаются работы по укреплению береговой линии и монтажу крановых путей пункта погрузки вооружения. Строители продолжают сооружение аккумуляторной мастерской, компрессорной станции и других объектов специального назначения. Для нужд минобороны на Камчатке также возводится современная «база хранения с монолитными обсыпными железобетонными сооружениями».

Для военнослужащих-подводников и членов их семей продолжается строительство новых жилых домов и развитие социальной инфраструктуры военного гарнизона. Всё строительство ведётся «с учётом сейсмических и климатических особенностей Камчатки».

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