Берлин, 10 февраля 2022, 11:16 — REGNUM Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал совершенно контрпродуктивными поставки оружия на Украину. Об этом он сообщил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Он также отметил, что поставки оружия провоцирует националистические и экстремистские силы на Украине на неконтролируемые действия, которые могут вызвать еще один кризис.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны не делают ничего интеллектуального или практического для того, чтобы разрешить кризис в ситуации вокруг Украины.
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