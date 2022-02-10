Берлин, , 11:16 — REGNUM Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал совершенно контрпродуктивными поставки оружия на Украину. Об этом он сообщил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы считаем поставки оружия на Украину абсолютно контрпродуктивными», — сказал Нечаев, добавив, что подобный шаг не способствует мирному разрешению конфликта.

Он также отметил, что поставки оружия провоцирует националистические и экстремистские силы на Украине на неконтролируемые действия, которые могут вызвать еще один кризис.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны не делают ничего интеллектуального или практического для того, чтобы разрешить кризис в ситуации вокруг Украины.

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