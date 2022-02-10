Хартум, , 11:19 — REGNUM На границе между Суданом и Египтом скопились сотни грузовых машин, которые не могут пересечь границу. Об этом 10 февраля сообщает Al-Araby-Al-Jadid.

Судан David Stanley

По данным журналистов, причиной кризиса стали протесты местных жителей, выступающих против повышения цен на электроэнергию. Рост тарифов привёл к тому, что фермеры вынуждены обрабатывать в четыре раза меньше земли, чем необходимо для ведения бизнеса.

Критикуя действия правительства, жители северного Судана блокируют единственную трассу, по которой осуществляется торговое сообщение между двумя странами. Из-за паралича торговой сети в ряде регионов страны начался товарный кризис.

Несмотря на то, что протест начался 25 января, власти страны отказываются от введения новых пошлин и угрожают фермерам карательными мерами.