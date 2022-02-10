Ташкент, 10 февраля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В городе Джизаке (Узбекистан) между предпринимателями произошел конфликт, закончившийся трагедией — в результате огнестрельного ранения погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

В ведомстве отметили, что конфликт начался из-за того, что бизнесмены не поделили землю.

«В итоге, 54-летний предприниматель выстрелил из охотничьего ружья в руководителя частного предприятия. Выстрел пришелся в правую часть груди», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате пострадавший скончался от полученного ранения по дороге в районное медицинское учреждение.

Ведется следствие.