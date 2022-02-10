Джакарта, , 11:13 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто подписал контракт на поставку шести французских истребителей Rafale, сообщает Le Parisien.

Истребитель Rafale Airwolfhound

«Мы договорились о покупке 42 истребителей Rafale, при этом контракт подписан на первые шесть самолетов», — заявил министр обороны Индонезии после встречи с французским коллегой Флоренс Парли в Джакарте.

Крупнейшая страна Юго-Восточной Азии никогда ранее не приобретала французские истребители, но стремится усовершенствовать свою военную технику на фоне растущей напряженности в отношениях между Китаем и США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Со своей стороны, Франция стремится укрепить связи с Индонезией.

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