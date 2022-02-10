Москва, 8 октября, 2012, 16:40 — ИА Регнум. Выездной туризм в России находится в предкризисном состоянии. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такое мнение высказала сегодня, 8 октября на пресс-конференции в Санкт-Петербурге директор Северо-Западного регионального отделения Российского Союза туриндустрии Татьяна Гаврилова.

"Мы отработаем Новый год , а вот конец января, февраль и начало марта - это будет точка выживания", - сказала Гаврилова.

Татьяна Гаврилова объяснила, что это связано с экономическими проблемами: "Все "выездные" туроператоры работают на кредитах, ставки которых высоки. И, если еще несколько лет назад рост турпотока перекрывал эти ставки, то теперь этого не происходит, ставки или сравнялись с ростом или превышают его".

При этом Татьяна Гаврилова отметила, что это не значит поголовного банкротства фирм: "Просто они из операторов становятся агентами". Специалист советует также потенциальным клиентам "идти в фирмы, не имеющие кредитов и не "завязанные" на чартерные перевозки, ведь маленькие и средние турфирмы живут на свои деньги, кредиты не берут".

Гаврилова рассказала также, что российские туристы, как и туристы всего мира, все более предпочитают путешествовать самостоятельно, не прибегая к услугам турфирм.