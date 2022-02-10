Эксперт: Выездной туризм в России - в предкризисном состоянии
Москва, 8 октября, 2012, 16:40 — ИА Регнум. Выездной туризм в России находится в предкризисном состоянии. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такое мнение высказала сегодня, 8 октября на пресс-конференции в Санкт-Петербурге директор Северо-Западного регионального отделения Российского Союза туриндустрии Татьяна Гаврилова.
"Мы отработаем
При этом Татьяна Гаврилова отметила, что это не значит поголовного банкротства фирм: "Просто они из операторов становятся агентами". Специалист советует также потенциальным клиентам "идти в фирмы, не имеющие кредитов и не "завязанные" на чартерные перевозки, ведь маленькие и средние турфирмы живут на свои деньги, кредиты не берут".
Гаврилова рассказала также, что российские туристы, как и туристы всего мира, все более предпочитают путешествовать самостоятельно, не прибегая к услугам турфирм.