Приштина, , 11:13 — REGNUM Правительство Косово 9 февраля ввело санкции против 183 белорусов и 26 белорусских компаний, «связанных с авторитарным режимом (президента Белоруссии — ИА REGNUM) Александра Лукашенко».

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Санкции были введены Косово вслед за Евросоюзом. Заместитель министра иностранных дел и диаспоры Косово Лиза Гаши заявила, что санкции были введены при сотрудничестве с США, Европейским союзом и Канадой.

Целью введения санкций назвали «продвижение и защиту мира, демократии и прав человека».

Лицам, внесенные в санкционные списки, запрещен въезд на территорию Косово, косовским компаниям запрещено инвестировать в предприятия из санкционных списков.

В МИД Косово не сообщили, имеют ли лица из списков имущество в Косово.

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