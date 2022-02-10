Касимов, Рязанская область, 10 февраля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Видеообращение к режиссёру Квентину Тарантино опубликовали 10 февраля в день рождения Бориса Пастернака жители Касимова Рязанской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Активисты просят помочь спасти дом «доктора Живаго».

Борис Пастернак. 1940

Старинное здание, а точнее то, что от него осталось, принадлежало Осипу Кауфману — дяде Бориса Пастернака, который работал главным врачом в Касимовской больнице. Как отмечают авторы видео, многие литературоведы считают Касимов прототипом города Юрятин из романа «Доктор Живаго» и сравнивают главного героя романа с дядей литератора.

Общественники говорят, что знают о «любви и преданности русской литературе и особой духовной связи с Борисом Пастернаком» известного кинорежиссёра, а также видели фотографии, на которых Тарантино посещает могилу писателя. Они просят помочь им сохранить дом, который находится в плачевном состоянии — часть здания сгорела, а в зимой сюда приходят погреться бездомные.

«Мы хотим сохранить этот дом как частичку той дореволюционной России, которая была дорога сердцу Бориса Пастернака, и превратить этот дом в музей. Мне неловко обращаться к вам за помощью, но, к сожалению, местные власти не оставили нам выбора. Все наши жалобы были напрасны. Чиновники говорят, что они ничего не могут сделать, так как у них нет средств на реконструкцию этого здания. Мы обращаемся к вам, потому что вы любите и цените русскую культуру гораздо больше, чем среднестатистический российский чиновник. Пожалуйста, помогите нам восстановить это историческое место нашего города, нашей страны. Излишне говорить, что вы всегда можете посетить наш город», — говорится в обращении.

10 февраля исполнилось 132 года со дня рождения нобелевского лауреата.