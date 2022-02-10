Курган, 10 февраля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Курганская область занимает первое место среди регионов России по темпам вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на данные Министерства здравоохранения РФ.

Пресс-служба новосибирского аэропорта «Толмачёво» Вакцина от коронавируса

На 9 февраля в Курганской области были вакцинированы первым компонентом вакцины от коронавируса 454 356 человек. Поставили оба компонента вакцины, и привиты однокомпонентной «Спутник Лайт» 427 577 человек. Коллективный иммунитет в регионе составляет 85%.

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев призывает жителей региона прививаться от коронавирусной инфекции. И благодарит тех, кто сделал прививку, защитив себя и разгрузив тем самым систему здравоохранения Зауралья.

«Не надейтесь на то, что «омикрон» протекает у большинства зараженных легче, чем другие штаммы. Никогда нельзя наверняка знать, что ты не попадёшь в то небольшое число пациентов, которым вирус наносит серьезный удар и необходима госпитализация и кислородная поддержка», — отметил Алексей Сигидаев.