София, , 11:07 — REGNUM София обязана максимально упростить процедуру предоставления гражданства Болгарии для этнических болгар, проживающих за рубежом. Об этом 9 февраля на брифинге в столиц Болгарии заявил болгарский президент Румен Радев, передает БНР.

Румен Радев Rumenradev.org

«Преимущество в получении соответствующих документов должно определяться наличием связей с исторической родиной, а не финансовыми возможностями соискателя», — резюмировал, в частности, Р. Радев.

Как утверждают в администрации главы болгарского государства, в ближайшее время официальная София рассмотрит вопрос об облегчении выдачи паспортов Болгарии тысячам представителей диаспоры.

Напомним, в настоящее время прокуратура Софии рассматривает законность предоставления гражданства Болгарии 2000 иностранцам, каждый из которых вложил более $500 тысяч в развитие болгарской экономики.