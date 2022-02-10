Саратов, 10 февраля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Саратовской области вмешательство прокуратуры позволило в 2021 году переселить из аварийного жилого фонда более 3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Прокурор

Уровень нарушений в данной сфере продолжает оставаться высоким. Органы местного самоуправления затягивают процедуру признания домов аварийными. Длительное расселения граждан из ветхого жилья все чаще требует прокурорского вмешательства.

В 2021 году прокуроры Краснопартизанского, Вольского района, городов Балаково, Энгельса и Саратова добились демонтажа 55 расселенных аварийных домов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове многоквартирный жилой дом №188 по улице Огородной в декабре 2017 года был признан аварийным и подлежащим сносу. При этом срок расселения жильцов и сноса ветхого здания истёк.

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