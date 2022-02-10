Буйнакск, Дагестан, 10 февраля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Дагестане установлен виновный в отравлении 162 жителей города Буйнакска водопроводной водой. Суд признал, что в предоставлении услуг и выполнении работ ненадлежащего качества, угрожавших безопасности людей, виновен бывший исполняющий обязанности директора «Буйнакскводоканала» Абдулвагаб Ш., сообщили 10 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

ИА REGNUM Проба воды

Напомним, в начале января 2021 года в медицинские учреждения города Буйнакска с признаками кишечного отравления обратились 162 местных жителя. Среди них было 90 детей. В результате анализов у пострадавших была выявлена бактериально-кишечная инфекция, а её причиной стало употребление воды из местного водопровода.

Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым по нему стал начальник водоканала. По приговору суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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