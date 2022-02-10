Курск, , 11:05 — REGNUM В Курской области прокуратура потребовала от администрации Черемисиновского района заключить контракт на отлов безнадзорных животных. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Бездомные собаки Марина Каширская © ИА REGNUM

Администрация Черемисиновского района не заключила контракт на 2022 год на отлов безнадзорных животных с организацией, оказывающей такие услуги. Это, сочли в прокуратуре, создает угрозу безопасности граждан.

Главе муниципалитета внесли представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.