Гватемала, 10 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Газета Diario de Centro America опубликовала 10 февраля объявление о поиске кандидатов на должность генерального прокурора Гватемалы на 2022−2026 годы.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Гватемалы

Основными требованием для кандидатов являются наличие гражданства, юридическое образование и наличие действующего адвокатского мандата. Кроме того, кандидат на должность генпрокурора должен быть старше 40 лет, он должен быть честным, а также иметь десятилетний опыт работы в качестве магистра суда.

Комиссия по выдвижению кандидатур соберет список из шести кандидатов и отправит его на рассмотрение президенту Алехандро Джамматтеи 20 апреля. Подать документы можно будет до 21 февраля.