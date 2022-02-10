Суд обязал фермера из Ярославской области отдать свиней на убой
Переславль-Залесский, Ярославская область, 10 февраля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Зюзинский районный суд Москвы обязал переславского фермера Андрея Лазутина пропустить специалистов на территорию своего хозяйства для забоя свиней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал сам фермер.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из-за выявленного в регионе очага африканской чумы свиней по указу экс-губернатора Дмитрия Миронова, начался массовый забой животных в хозяйствах, находящихся неподалеку от очага. Однако ряд фермеров не согласился пропустить на свою территорию специалистов Департамента ветеринарии, поскольку в хозяйствах чумы нет. Тогда и начались судебные тяжбы.
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Сначала иск был подан в Переславле, затем — в Москве. По итогу суд встал на сторону департамента.
Но сам Андрей Лазутин сдаваться не собирается — он подал апелляцию.
За прошедшее время карантин в регионе был снят, поскольку в домашних хозяйствах очагов чумы не осталось.