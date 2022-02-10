Переславль-Залесский, Ярославская область, 10 февраля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Зюзинский районный суд Москвы обязал переславского фермера Андрея Лазутина пропустить специалистов на территорию своего хозяйства для забоя свиней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал сам фермер.

Agrodel.livejournal.com Свиньи породы «Венгерская мангалица»

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из-за выявленного в регионе очага африканской чумы свиней по указу экс-губернатора Дмитрия Миронова, начался массовый забой животных в хозяйствах, находящихся неподалеку от очага. Однако ряд фермеров не согласился пропустить на свою территорию специалистов Департамента ветеринарии, поскольку в хозяйствах чумы нет. Тогда и начались судебные тяжбы.

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Сначала иск был подан в Переславле, затем — в Москве. По итогу суд встал на сторону департамента.

«Возложить обязанность на Лазутина Андрея Николаевича устранить препятствия к осуществлению полномочий Департамента ветеринарии по организации проведения на территории области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению путем допуска представителей Департамента ветеринарии по месту содержания животных (свиней) … для изъятия животных (свиней); не чинить препятствия представителям Департамента ветеринарии по изъятию животных (свиней)», — сообщил суд в своём решении.

Но сам Андрей Лазутин сдаваться не собирается — он подал апелляцию.

«Два уже суда было, сейчас будет третий, где-то в марте. Они обязали меня, я встречный иск опять подал. Я хочу идти до Конституционного суда. Только там мне могут помочь. А если там не получится, то пойдём в международный. Рядом есть охотхозяйство, ну как рядом в 25−30 километрах от меня — и там дикий кабан дохнет. Но они там сами борются с этим, сжигают. У меня в хозяйстве всё нормально. Живём, держимся. И постоянно начеку. Всё очень, конечно, грустно. Нас просто хотят оставить вообще голыми», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM фермер о нынешней ситуации.

За прошедшее время карантин в регионе был снят, поскольку в домашних хозяйствах очагов чумы не осталось.