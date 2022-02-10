Москва, 10 февраля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня, 10 февраля, встретится с британской коллегой Лиз Трасс, которая прибыла в Москву с двухдневным рабочим визитом.

МИД России Сергей Лавров

Ожидается, что центральными темами переговоров станут российские предложения по гарантиям безопасности и ситуация вокруг Украины.

Глава МИД Великобритании приехала в Россию впервые с декабря 2017 года, когда эту должность занимал занимающий сейчас должность премьер-министра Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии встречи в Москве российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с британским коллегой Элизабет Трасс МИД России опубликовал заявление от 9 февраля.

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