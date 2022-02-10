Луганск, , 11:04 — REGNUM В ходе заседаний контактной группы по Донбассу представители властей Украины делают попытки «заболтать» участвующих в переговорах и затянуть этот процесс. Об этом 10 февраля заявил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник в своем телеграм-канале.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Вся «работа» украинского представительства в контактной группе и их кураторов направлена на забалтывание и затягивание процесса», — отметил он.

Также Мирошник добавил, что Киев отказывается от согласования «координационного механизма» — системы верификации нарушений режима прекращения огня и отметил, что для того, чтобы переговорный процесс пошёл, по его мнению, необходимо принудить украинскую сторону выполнять Минские договоренности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак рассказал, что Киев в ходе переговоров политических советников лидеров стран «нормандского формата» (Россия, Германия, Украина и Франция) намерен поднять вопрос о разблокировании процесса освобождения удерживаемых лиц и открытия контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в Донбассе.