Санкт-Петербург, 10 февраля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Петербургские школьники вернутся в свои классы после двухнедельной дистанционной учебы 14 февраля, продлевать «дистант» из-за эпидемиологической ситуации городские власти не планируют, сообщила вице-губернатор Ирина Потехина в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Дарья Антонова ИА REGNUM На уроке

"Никаких ограничений с 14 февраля мы продлевать не будем. Это касается не только 7−11 классов, но и кружков дополнительного образования, также отменится запрет на посещение детьми торгово-развлекательных центров, кафе и так далее», — объявила Потехина, курирующая сферу образования

Также чиновница подчеркнула, что снятие ограничений коснется только детей, на другие запреты в связи с пандемией послабления не планируются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным на 8 февраля, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса на обучении с использованием дистанционных технологий временно находились 8759 классов в 672 школах Петербурга.