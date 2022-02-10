Рим, , 11:08 — REGNUM Полиция Италии 9 февраля арестовала двух выходцев из Албании, у которых было изъято 12 кг наркотиков и 56 тысяч евро. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

Мафия Цитата «Маленький Цезарь». реж.Мервин ЛеРой. 1930. США

По данным журналистов, расследование выявило существование криминальной группировки, в которую входили граждане Италии, Албании и Северной Македонии.

В начале расследования был идентифицирован дом, регулярно посещаемый наркоманами, принадлежащий лицам с судимостями. Был арестован 25-летний гражданин Северной Македонии, который, по версии следствия, занимался менеджментом в ОПГ.

В домах других подозреваемых был проведен обыск.

Читайте ранее в этом сюжете: В Италии выбрали президента. Соцсети: «Бедная Италия! Мафия эволюционирует»